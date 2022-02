Moritzburg

Eine in der Nacht zu Freitag auf der A 4 begonnene Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat für den flüchtigen Fahrer zunächst in einem Unfall geendet. Der Mann im Audi Q5 sollte gegen 3.30 Uhr an der Abfahrt Wilder Mann kontrolliert werden, entschied sich aber stattdessen zur Flucht.

Er raste Richtung Moritzburg, entkam kurzzeitig, verlor dann aber die Kontrolle über das Auto. Der Audi prallte auf der Waldteichstraße zwischen Boxdorf und Volkersdorf in Höhe des Campingplatzes gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Als die Polizei den reichlich ramponierten Wagen fand, saß niemand drin. Dem Fahrer war offenbar zu Fuß die Flucht gelungen, auch ein Spürhund fand die Fährte nicht wieder. Ein Grund für die Aktion dürfte sein, dass der Wagen wahrscheinlich in Thüringen gestohlen worden war.

Von halk