Moritzburg

Unbekannte haben eine Sandsteinbank und einen Schaukasten auf dem Weg zum Schloss Moritzburg beschmiert. Entdeckt wurden die Graffitis am Dienstagmorgen. Die Täter müssen also in den Tagen zuvor die Bank und den Schaukasten besprüht haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von BW