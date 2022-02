Moritzburg

Schwere Verletzungen hat ein 57-Jähriger bei einem Unfall auf der Schlossallee davongetragen.

Der Mann war am frühen Donnerstagmorgen in Richtung Boxdorf unterwegs, als sein Wagen aus bisher unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne stieß. Der Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand ein noch nicht bezifferter Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lg