Moritzburg

Eine 57-Jährige ist am vergangenen Wochenende mit einem VW Golf auf der S 81 aus Richtung Dresden gekommen. Als sie am Abzweig Friedewald abbiegen wollte, fuhr sie einem auf der Abbiegespur wartenden Ford auf und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Die Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unversehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass die Unfallverursacherin betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Die Polizei entzog der Frau den Führerschein. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von BW