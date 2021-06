Heidenau

Am Donnerstagnachmittag ist eine Mopedfahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung Dresdner Straße/Siegfried-Rädel-Straße verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei war die 19-Jährige mit einer Simson auf der Dresdner Straße unterwegs und wollte nach links in die Siegfried-Rädel-Straße abbiegen.

Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Die Mopedfahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1 100 Euro.

Von tik