Dippoldiswalde

Am Montagnachmittag ist eine 16-jährige Mopedfahrerin auf der Alte Altenberger Straße gestürzt. Dabei verletzte sie sich leicht. Nach Polizeiangaben fuhr die 16-Jährige mit einer Simson in Richtung Altenberg. In Höhe des Einkaufsmarktes kam ein Auto aus der Ausfahrt, bog leicht ab und fuhr knapp vor ihr auf die Fahrbahn. Dabei bremste sie, rutschte aus und stürzte. Das Automobil entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen die Angaben zum Geschehen, insbesondere dem mutmaßlich weißen Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde.

Von heh