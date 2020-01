Bischofswerda

Ein jugendlicher Mopedfahrer hat am frühen Freitagmorgen auf der regennassen S111 in Bischofswerda die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte und stieß mit einem Opel zusammen. Dabei zog sich der Mopedfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von kcu