Moped-Unfall mit zwei Verletzten in Pirna

Pirna

Auf der Kreuzung An der Sandgrube/Weinbergweg kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Laut Polizeimeldung kam ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer vom Weinbergweg und wollte die Straße An der Sandgrube in Richtung Altjessen überqueren. Dabei stieß er mit einem Moped zusammen, das auf der Straße An der Sandgrube unterwegs war.

Der 21-jährige Fahrer der Simson sowie seine 22-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 100 Euro.

Von tik