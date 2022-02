Pulnitz

Ein mit 160 lebenden Schweinen beladener Viehtransporter hat am Dienstagabend auf der A 4 zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla wegen eines Schadens stoppen müssen. Der Fahrer hatte Rauchschwaden bemerkt und angehalten.

Die Ursache: Ein Reifen am Anhänger war blockiert und schliff auf der Straße. Die Feuerwehr rückte an, um das erhitzte Rad zu kühlen. Der Laster musste letztlich abgeschleppt werden. Dazu wurde die A 4 in Richtung Dresden rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

Für die Tiere bestand laut Polizei keine Gefahr. Sie wurden umgeladen.

Von fkä