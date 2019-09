Klipphausen

An der Staatsstraße 177 waren am späten Sonnabendnachmittag drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Am Abzweig Reichenbach stießen ein VW Golf, ein Renault Scenic und ein Opel Zafira zusammen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Golf-Fahrer mehrere Autos überholt haben, als die Fahrerin des Renault nach links abbiegen wollte. Der Golf krachte ins Heck des Scenic, der wiederum in den Straßengraben geschleudert wurde. Dadurch wurde auch der Opel beschädigt.

Der Golf-Fahrer und die Renault-Fahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die S 177 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk