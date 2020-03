Wilsdruff

Bei einem Verkehrsunfall im Wilsdruffer Ortsteil Mohorn ist am Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte eine 19-Jährige Autofahrerin auf der Gottfried-Pabst-von-Ohain-Straße angehalten, weil ihr Seat Ibiza Motorprobleme hatte. Der Beifahrer stieg aus, öffnete die Motorhaube und lehnte sich hinein. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Wagen wieder an und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Von ttr