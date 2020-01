Heidenau

Was für eine gemeine Masche: Ein Anrufer gab sich bei einem 59-jährigen Heidenauer als Mitarbeiter des Softwaregiganten Microsoft aus. Dann redete der Trickbetrüger dem Mann ein, dessen Computer sei von einem gefährlichen Virus befallen. Er könne diesen entfernen, so der vermeintliche Mitarbeiter, dazu benötige er aber die Zugangsdaten zum Rechner. Diese gab der 59-Jährige heraus. Es kam, was kommen musste: Der Betrüger erhielt Zugriff auf das Onlinebanking und hob von mehreren Konten insgesamt 20 000 Euro ab.

Von tbh