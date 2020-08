Metergroßes Hakenkreuz auf Straße in Olbernhau

Olbernhau

Unbekannte haben wohl in der Nacht zu Sonntag mit weißer Farbe ein überdimensional großes Hakenkreuz auf eine Straße mitten in Olbernhau im Erzgebirgskreis geschmiert. Eine Streife bemerkte das etwa acht mal acht Meter große Nazi-Symbol sowie zwei je acht Meter lange Schriftzüge auf einer Fläche von etwa 40 Metern über die gesamte Straßenbreite am Morgen, wie die Polizei in Zwickau mitteilte.

Letztere Schriftzüge richteten sich nach Angaben eines Sprechers gegen Polizisten und enthielten „ehrverletzende“ Schimpfwörter. In dem Fall wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von dpa