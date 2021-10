Messerangriff in Meißen: Tatverdächtiger festgenommen

Meißen

Nachdem am Sonntagabend ein schwerverletzter 24-Jähriger vor einem Wohnhaus an der Fellbacher Straße in Meißen gefunden wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der 37-Jährige mutmaßliche Täter mit dem Geschädigten gestritten und ihn dann mit einem Messer schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden gehen dem Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes nach.

Lesen Sie auch Meißen: Mann wird in einer Auseinandersetzung niedergestochen.

Die Polizei möchte aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine weiteren Infos zu Tathergang oder Motiv preisgeben.

Von BW