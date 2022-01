Messerangriff in Meißen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Körperverletzung

Meißen/Dresden

Ein 37-Jähriger, der im Oktober 2021 einen 24-Jährigen in Meißen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, wird wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit und erklärte auch, warum kein versuchtes Tötungsdelikt auf der Anklageschrift steht.

So habe der Verdächtige zwar an jenem Abend auf der Fellbacher Straße in Tötungsabsicht mehrmals zugestochen und den Geschädigten so schwer an Bauch und Rumpf verletzt, dass nur eine Notoperation sein Leben retten konnte. Doch als das Opfer zusammengebrochen war, setzte der Verdächtige seine Angriffe nicht fort. Er bemühte sich laut Staatsanwaltschaft stattdessen, das Leben des 24-Jährigen zu retten. Er sei damit „vom Versuch eines Tötungsdeliktes strafbefreiend zurückgetreten“.

Der Beschuldigte war noch in der Nacht des Angriffs vor Ort festgenommen worden und sitzt seit dem 18. Oktober in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige ist nicht einschlägig vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Landgericht Dresden.

Von fkä