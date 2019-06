Pirna

„Mein Bruder hatte sich gewünscht, einmal im Leben die Elbe hinunter zu fahren“, sagte Wolfgang T. „Und nun haben wir und sein Wagen ein unfreiwilliges Bad in der Elbe genommen.“ Gemeinsam mit Otto H. (81) war der 68-Jährige aus der Hansestadt Wesel am unteren Niederrhein in Nordrhein-Westfalen am Mittwochabend nach Pirna gereist, im Schlepp ein Bodensee-Segelboot vom Typ Flamingo. Der Ingenieur und der Pensionär sind seit ihrem Jugendalter Freizeitkapitäne aus Leidenschaft und lizenzierte Sportbootführer.

Totalschaden am Auto – Und die Reise?

Am Donnerstagvormittag sollte die Mehrtagestour gen Hamburg starten – von der Slippstelle unterhalb des Wohnmobil-Stellplatzes nahe dem Hauptplatz in Pirna-Copitz. Ihr Segelboot hatten die Geschwister bereits wie geplant zu Wasser gelassen, als das Unglück am Elbufer seinen Lauf nahm. Bootstrailer und Boot seien im Wasser und abgekoppelt gewesen. „Nur der Trailer hatte sich an einer Kante etwas quer gesetzt, als wir ihn wieder aus dem Wasser ziehen wollten“, beschreibt Wolfgang T. die Situation. Um den Bootsanhänger leichter hochziehen zu können, hätten sie den Mercedes Benz noch einmal nachgesetzt und anschließend das Seil von dem Fahrzeuganhänger mit dem Pkw verbinden wollen.

Doch plötzlich rollte das Auto führerlos und ohne Insassen rückwärts los. Der an einer Kante unter Wasser verhakte Trailer stoppte die Fahrt des Mercedes. „Das war unser Glück. Sonst wäre er binnen Kürze bis unters Dach vollgelaufen und weggeschwommen.“ Trotzdem wurden alle Sachen einschließlich Handy und Papiere in der Limousine nass. Kameraden der Feuerwehr eilten schnell herbei, sicherten den Pkw und den Bootstrailer und zogen beides wieder an Land.

Bis zum Nachmittag trockneten die Segelsportfreunde ihr Sachen am Elbufer. Quelle: Daniel Förster

Den beiden Pechvögeln ist unklar, warum sich der Pkw selbstständig gemacht hat. Fahrzeughalter Otto H.t verbucht einen Totalschaden. „Allein wegen der durch das eingedrungene Wasser zerstörten sensiblen Elektronik ist mein Wagen hin.“ Bis zum Nachmittag trockneten die Segelsportfreunde ihr Sachen am Elbufer. Nachdem der Unglücks-Mercedes von der Abschleppdienst abholt wurde, sah es aus als ob sie ihre Tour dennoch antreten.

Von Daniel Förster