Ein mit zahlreichen Kisten voller Räucherkerzen beladener Mercedes-Bus ist am Montagvormittag auf der B 172 in Pirna-Krietzschwitz verunglückt. Der rote Transporter war in Richtung Königstein unterwegs, als der 68-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Bus rammte zwei Schilder, einen Blumenkübel und einen Baum.

Dann blieb der Wagen auf der Seite liegen. Der Fahrer krabbelte selbst durch die gesplitterte Windschutzscheibe und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeit und richtete den Bus für die Bergung wieder auf. Die B 172 war kurzzeitig voll gesperrt. Ein vorausfahrender Mitsubishi wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Von M. Förster