Meißen

Am Donnerstagnachmittag ist es in Nossen auf der Kreuzung Meißner Weg/An der Autobahn zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Smart gekommen. Dabei wurden zwei Frauen und ein Kind verletzt.

Die 31-jährige Fahrerin des Smart fuhr auf der Straße An der Autobahn in Richtung Döbeln. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda der 54-Jährigen, die auf dem Meißner Weg in Richtung Autobahn fuhr. Die drei Insassen des Skoda – zwei Frauen im Alter von 18 und 54 und ein einjähriges Kind – wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN