Meißen

Mutmaßliche Randalierer haben in den vergangenen Tagen auf der Wilsdruffer Straße an der Einmündung zum Neumarkt in Meißen einen Ampellautsprecher abgerissen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei bemerkten den Schaden an dem Lautsprecher einer Fußgängerampel bei einer Kontrollfahrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Telefon: 0351/ 483 22 33

Von ffo