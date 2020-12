Meißen

Ein Mann aus Meißen hat am frühen Dienstagmorgen eine Polizistin mit einem Laserpointer am Auge verletzt. Die Beamtin hatte dem 56-jährigen gegen 1.30 Uhr gemeinsam mit einem Kollegen einen Besuch abgestattet, weil sich Nachbarn über laute Musik aus der Wohnung beschwert hatten. Laut Polizeiangaben sorgten die Ordnungshüter für Ruhe in der Rühlingstraße und wollten dann mit dem Streifenwagen weiterfahren. In diesem Moment blendete der 56-Jährige die Polizistin mit dem Laserpointer. Die 25-Jährige erlitt Augenverletzungen und musste ambulant versorgt werden. Gegen den Deutschen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von ttr