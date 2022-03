Meißen

Ein mutmaßlicher Brandstifter sitzt seit Donnerstag in Haft. Dem 49-Jährigen werden unter anderem vier Brände in Meißen, der Diebstahl eines Autos sowie der Diebstahl eines Portmonees aus einer Wohnung zur Last gelegt.

Neben dem Haftbefehl beantragte die Staatsanwaltschaft Dresden auch eine Durchsuchung seiner Wohnung, bei der die Kriminalisten ein Handy und Speichermedien sicherstellten. Die Auswertung dieser Beweismittel wird Bestandteil der weiteren Ermittlungen sein.

Von lg