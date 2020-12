Meißen

Aus einem Gaststätte an der Elbtalstraße haben Unbekannte eine Musikanlage im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Um sich Zutritt in die Räume zu verschaffen, hatten die Täter eine Fensterscheibe zerstört, so die Polizei. Der Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Von DNN