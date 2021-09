Meißen

An der Hospitalstraße in Meißen sind am Freitagabend mehrere Personen aneinander geraten. Dabei sollen auch Messer gesehen worden sein. Wie die Polizei mitteilt, hatten etwa zehn Personen fünf weitere Personen im Alter zwischen 17 und 39 Jahre angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Die fünf Opfer mussten medizinisch versorgt werden.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige, ein 16-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Syrer, gestellt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und zum Hintergrund der Tat wurden aufgenommen.

Von DNN