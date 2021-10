Meißen

Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr kam es auf der Fellbacher Straße in Meißen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Beiden, ein 24-Jähriger, wurde im Verlaufe dessen niedergestochen. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige wurde vor Ort gestellt und auf ein Revier gebracht. Noch in der Nacht wurde der Tatort von Kriminalisten untersucht.

Zum Tathergang wollte sich die Polizei noch nicht äußern.

Von SP