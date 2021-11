Meißen

Am Montagabend wurde ein Mann in Meißen festgenommen. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bereits am Sonntag hatte er seine Lebensgefährtin  angegriffen. Er soll sie mehrfach geschlagen und sie dadurch verletzt haben.

Die Beamten nahmen den Deutschen in seiner Wohnung fest. Auf dem Revier stellte die Polizei dann einen Atemalkoholwert von mehr als 1 Promille fest. Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Polizisten klärten die Frau anschließend über Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes auf.

Von SP