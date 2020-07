Meißen

Am Samstagabend hat sich im „ Kaufland“ an der Schützenstraße in Meißen ein Mann vor einem Kind entkleidet. Er entblößte sein Geschlechtsteil und ging zielgerichtet auf ein 8-jähriges Mädchen zu, teilte die Polizei mit. Der Exhibitionist habe auch Augenkontakt zu dem Kind aufgenommen, fasste es aber nicht an. Ob andere Supermarkt-Kunden den Mann wahrgenommen haben, sei nicht bekannt, so die Beamten.

Von ttr