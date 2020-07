Meißen

Ein weißer Seat wurde vermutlich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Großenhainer Straße gegen 13 Uhr am Heck beschädigt. Die Fahrerin stellte den Schaden kurze Zeit später fest, als sie ihren Wagen an einem Einkaufsmarkt an der Zaschendorfer Straße abparkte.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und fragt:

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 oder an das Polizeirevier Meißen.

Von DNN