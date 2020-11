Meißen

Am frühen Freitagmorgen haben Polizisten in Meißen einen mutmaßlichen Einbrecher kurz nach seinem Beutezug erwischt. Der 26-Jährige war in ein Sanitätshaus an der Niederauer Straße eingestiegen und hatte zwei Laptops gestohlen. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann in der näheren Umgebung stellen. Das Diebesgut trug er noch bei sich. Nun wird überprüft, ob der Deutsche weitere Einbrüche begangen hat.

Von ttr