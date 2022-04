Meißen

Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter ein älteres Ehepaar in ihrem Haus bestohlen. Der Mann klingelte an der Haustür und gab an, Wertsachen sowie Gebrauchtwaren ankaufen zu wollen.

Daraufhin zeigte die 78-jährige Frau dem Mann mehrere Räume im Haus, wo er Schränke öffnete und Gegenstände in Augenschein nahm. Die Frau breitete auch Schmuck auf einem Tisch vor dem Unbekannten aus, sodass dieser ihn bewerten könne. Als der Mann die Frau bat, ein von ihm verfasstes Angebot zu kopieren und sie daraufhin den Raum verließ, entwendete er Schmuckstücke im Wert von etwa 1.000 Euro und lief davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Von cs