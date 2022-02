Dresden

Die Polizei ermittelt gegen einen 49-jährigen Mann, welcher mit Flaschen nach Passanten und mit einem Stein nach einem Linienbus geworfen hat. Am Mittwochnachmittag hatte dieser am Busbahnhof in Meißen mit kleinen Schnapsflaschen nach zwei Männern geworfen, ohne diese zu verletzten. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er sie.

Anschließend stieg er in einen Bus der Linie C. Als der Bus seine Endhaltestelle bei der Straße Am Buschbad erreicht hatte, stieg er nicht aus bis der Busfahrer ankündigte, die Polizei zu informieren. Nach dem Aussteigen war der Mann einen Stein in Richtung des Fahrzeugs, verfehlte es allerindgs.

Der offenkundig stark alkoholisierte Deutsche wurde von alarmierten Polizisten gestellt. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

