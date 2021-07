Meißen

Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 17-Jährigen, nachdem dieser mit einer Langwaffe auf einem Balkon an der Großenhainer Straße in Meißen hantiert hatte. Nach Angaben der Beamten richtete der Jugendliche das Gewehr bereits am Freitagnachmittag in Richtung eines Parkplatzes und gab mehrere Schüsse ab.

Polizisten trafen ihn vor dem Haus an. In der Wohnung des 17-Jährigen stellten die Einsatzkräfte drei Softairpistolen und ein Softairgewehr sicher. Da der junge Mann offenbar auf einen Bekannten gezielt hatte, muss er sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von DNN