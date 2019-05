Coswig

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Cafeteria an der Neucoswiger Straße eingebrochen und haben einen Tresor mitgehen lassen. Die Langfinger verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und brachen den Tresor aus seiner Halterung. In dem Safe befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld. Eine Geldkassette mit etwa 100 Euro Wechselgeld wurde ebenfalls entwendet. Angaben zum Sachschaden liegen bislang nicht vor.

Von mb