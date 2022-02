In Heidenau haben in der Nacht mehrere Mülltonnen gebrannt. Auch Gebäude wurden beschädigt. Die Polizei prüft, ob die Taten zusammenhängen.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist am 05.11.2014 in Freiburg (Baden-Württemberg) an einem Einsatzort vor einem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu lsw: «Unbekannte werfen Handgranate auf Gelände einer Flüchtlingsunterkunft» vom 29.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa