Pirna

Am Montagnachmittag ist ein Kleintransporter, der mit Mehlwürmern beladen war, auf der A17 zwischen den Anschlussstellen Pirna und Heidenau in Richtung Dresden, in einen Schilderwagen geprallt. Der 62-jährige Fahrer befand sich auf der linken Fahrspur, als er aus bisher ungeklärten Umständen mit dem dort stehenden Schilderwagen der Autobahnmeisterei Dresden-Nickern kollidierte. Dieser sicherte eine Wanderbaustelle. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es die Mehlwürmer aus den Kisten, in denen sie gelagert wurden.

Quelle: Marko Förster

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei waren zum Zeitpunkt des Unfalls mit Entwässerungsarbeiten beschäftigt und sperrten dafür die linke Fahrspur. Bei dem Zusammenprall wurden der Schilderwagen und der Transporter stark beschädigt.

Der 62-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in die Uniklinik nach Dresden gebracht werden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Da der Transporter mit Tierfutter, mehreren Kisten Mehlwürmern, beladen war und abgeschleppt werden musste, war die Autobahn bis ca. 16 Uhr gesperrt.

Von lp