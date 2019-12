Wilsdruff

Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein Pkw-Fahrer am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 173 im Wilsdruffer Ortsteil Herzogswalde die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit seinem Mazda 3 kam er in einer Linkskurve in Richtung Dresden nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fällte mehrere Bäumchen und landete im Dorfbach. Der Mazdafahrer wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Aus dem Unfallauto traten Flüssigkeiten aus. Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff errichtete deshalb vorsorglich eine Ölsperre im Dorfbach. Der Verkehr wurde während der Bergung an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Roland Halkasch