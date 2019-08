Ottendorf-Okrilla

Auf der Autobahn 4 sind am Sonntagmittag insgesamt fünf Fahrzeuge kollidiert. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abfahrt Ottendorf-Okrilla. Wie es zu dem Crash kam und wie viele Personen dabei verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. In Richtung Dresden bildete sich ein kilometerlanger Stau. Später wurde Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN