Ohorn

Am Freitagnachmittag ist es auf der A4 bei Ohorn in Fahrtrichtung Görlitz zu einem großen Unfall gekommen. Gleich acht Fahrzeuge sind aufeinander gekracht. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Mitten im Feierabendverkehr, staute es sich Freitagnachmittag kilometerweit auf der Autobahn.

Von DNN