Maskenverweigerer attackiert Sicherheitspersonal in Pirna

Pirna

Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine 36-Jährige in einem Lebensmittelmarkt an der Robert-Koch-Straße angegriffen und leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter des Marktes den Mann zuvor angesprochen, weil er ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Laden einkaufen wollte. Auf Nachfrage konnte er kein Attest vorweisen, das ihm von der Maskenpflicht entbinden würde.

Stattdessen gab sich der Täter als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts aus und zeigte einen offenbar gefälschten Dienstausweis. Als daraufhin eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes den Mann ansprach, schlug er diese mit der Faust gegen den Brustkorb und flüchtete auf einem Fahrrad.

Die 36-Järhige klagte anschließend über Atemprobleme. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Von tik