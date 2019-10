Leipzig

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 nahe Leipzig ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, ist die A14 in Richtung Dresden derzeit voll gesperrt.

Gegen 15.45 Uhr verlor der Fahrer in Höhe des Leipziger Ortsteils Thekla die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses zog quer über die Straße und schlug mehrmals in die Leitplanken ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus dem Cabrio geschleudert. Schwer verletzt aber noch ansprechbar wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehr musste ausgetretene Betriebsstoffe binden. Wie lang die Sperrung anhalten wird, ist noch unklar.

joka