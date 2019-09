Pirna

Ein 50-Jähriger ist am frühen Montagabend mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Nach ersten Angaben wollte der Mann sich offenbar aus dem Fenster des zweiten Stockwerkes eines Wohnhauses an der Rottwerndorfer Straße in Pirna abseilen.

Dazu baute er selbst ein Seil aus mehreren Lacken und einem Schal. Jedoch hielt seine Konstruktion nicht, so dass er mehrere Meter nach unten fiel. Dabei verletzte sich der Herr schwer und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Möglicherweise stand der bereits polizeibekannte Mann unter Drogeneinfluss. Weshalb der Verunglückte aus dem Fensterklettern wollte, klären nun die Beamten. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Von Marko Förster