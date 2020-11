Freital

Am Freitag ist es gegen 4.45 Uhr in Freital-Somsdorf zu einem Brand gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Freital konnte das Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhauses zügig löschen. Dennoch verstarb ein Mann noch an der Einsatzstelle. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von rh