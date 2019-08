Pirna

Ein 31-Jähriger ist durch einen Messerstich schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurden Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Notarzt und Polizei in die Gartensparte des Kleingartenvereins „Fuchsbau“ an der Äußeren Pillnitzer Straße in Pirna-Copitz gerufen. Es soll sich um einen „Sachverhalt, bei dem ein Messer eine Rolle spielen solle“ gehandelt haben. Polizeisprecher Lukas Reumund bestätigte dies auf Anfrage.

Die Rettungskräfte und Polizeibeamten hatten einen 31 Jahre alten Mann und eine 55-jährige Frau, vermutlich Sohn und Mutter, beide russischer Abstammung, in einer Parzelle an einer Gartenlaube gefunden. Der Mann war durch einen Stich in der Brust schwer verletzt und schrie vor Schmerzen. Er wurde vom Notarzt behandelt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei steht bislang vor vielen unbeantworteten Fragen: „Die Ermittlungen, wie der Messerstich zustande kam gehen bislang in alle Richtungen, von Selbstverletzung bis zur Verursachung durch andere“, teilte Lukas Reumund von der Polizei-Pressestelle mit.

„Eine abschließende Aussage was sich tatsächlich zugetragen hat, kann noch nicht gegeben werden.“ Die Beamten nahmen die Frau, die vor Ort weinte, mit auf das Revier. Ein Dolmetscher wurde beauftragt, sie zum Sachverhalt zu befragen. Erste Angaben von benachbarten Gartenfreunden vor Ort legten nahe, dass es familiäre Streitigkeiten gegeben habe. Es soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Von df