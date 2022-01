Pirna

Tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung sowie versuchte Nötigung wirft die Staatsanwaltschaft Dresden einem 34-Jährigen vor. Nun hat sie beantragt, im beschleunigten Verfahren gegen ihn zu verhandeln.

Der Mann soll am 3. Januar bei einem nicht genehmigten Aufzug gegen die Coronamaßnahmen eine Polizistin verletzt haben. Um den Aufzug zu stoppen, hatte die Bereitschaftspolizei an einer Kreuzung eine Fahrzeugsperre und Polizeikette aufgezogen – der Beschuldigte soll mit seinem Kinderwagen auf eine der Beamten zugelaufen sein und sie angeschrien haben, sie solle ihn mit seinem Kind durch die Sperre lassen. Noch ehe sie reagieren konnte, rammte er der Polizistin den Kinderwagen kurz hintereinander mindestens fünf mal mit Kraft in den Unterleib – sie erlitt nicht unerhebliche Schmerzen.

Später, am 10. Januar, nahm der 34-Jährige wohl an einer weiteren unerlaubten Demonstration gegen die Coronaschutzmaßnahmen teil. Nachdem die Polizisten die circa 300 Personen eingeschlossen hatten, soll er – mit seinem zehn Monate alten Sohn auf dem Arm – einen Beamten körperlich bedrängt haben, damit er ihn aus Rücksicht auf das Kind durchlasse. Dieser Versuch scheiterte.

Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und teilweise geständig. Ein beschleunigtes Verfahren wird dann eingeleitet, wenn in einem unkomplizierten Fall schnell und effizient geurteilt werden kann und soll.

