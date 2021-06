Mann kracht in parkenden Pkw in Heidenau

Heidenau

Am Mittwochmittag ereignete sich ein Autounfall auf der Staatsstraße 172 kurz vor Heidenau, bei dem ein Mann (68) schwer verletzt wurde.

Laut Polizei fuhr ein 68-jähriger Toyotafahrer mit seinem Auto auf der S 172 von Dresden in Richtung Pirna. Am Ortseingang von Heidenau kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem abgeparkten Dacia frontal zusammen. Dabei verletzte sich der 68-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen der Bergungsarbeiten musste der Verkehr zeitweise am Unfallort vorbeigeleitet werden. Quelle: Marko Förster

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen um die 20 000 Euro. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 13.30 Uhr war die Strecke wieder vollends befahrbar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Nach ersten Informationen führten möglicherweise gesundheitliche Probleme des Fahrers zum Unfall.

Von mf