Mann in Pirna aus brennender Wohnung gerettet – und angezeigt

Pirna

Unglück im Glück hatte ein 20-Jähriger aus Pirna.

Am Mittwochabend wurden Rettungskräfte zu einem Feueralarm in einer Wohnung an der Remscheider Straße gerufen. Offenbar war es bei der Essenszubereitung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der 20-Jährige wurde aus der verqualmten Wohnung gerettet und blieb unverletzt. Auch entstand durch den Qualm offenbar kein Sachschaden.

Allerdings entdeckten Polizeibeamte Cannabis in geringen Mengen in der Wohnung. Der junge Mann muss sich nun dafür verantworten.

Von DNN