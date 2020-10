Ottendorf-Okrilla

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Firmenareal an der Gaswerkstraße in Ottendorf-Okrilla zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein 53-jähriger Handwerker war auf dem Sommerquartier des Dresdner Sarrasani Zirkus beschäftigt, auf dem auch dessen drei weiße Tiger ein Gehege haben.

Er steckte offenbar seinen Arm durch den Zaun – eine Tigerdame befand sich in unmittelbarer Nähe. Das Tier drehte unvermittelt den Kopf und biss dem Mann in den Unterarm. Der 53-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Kriminaldienst übernahm die Ermittlungen.

Von fg