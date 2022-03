Meißen

In Meißen hat am frühen Samstagmorgen ein Mann auf der Zaschendorfer Straße eine andere Person beleidigt und bedroht. Daraufhin wurde die Polizei hinzugerufen, welche kurz darauf am Ort des Geschehens eintraf. Der aggressive Deutsche bedrohte die Beamten und lief mit Glasflaschen bewaffnet auf diese zu. Er konnte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt.

Der 34-jährige Deutsche muss sich nun wegen Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Von SP