Mann baut bei Wilsdruff Unfall mit 2,5 Promille auf der Autobahn

Wilsdruff

Am Dienstagnachmittag ist ein Saab mit einem BMW auf der A4 zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen zusammengestoßen. Der Saab-Fahrer stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Die beiden Autos waren in Richtung Dreieck Nossen unterwegs. Wegen eines Staus musste der 41-Jährige in seinem BMW abbremsen. Der Saab-Fahrer dahinter versuchte noch am BMW vorbei zu lenken, streifte jedoch die rechte Hinterseite des BMW, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 61-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Gegen den Polen wurde eine Blutabnahme angeordnet und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt, hieß es weiter. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9 000 Euro.

