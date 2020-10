Bernsdorf

Nach kurzer Fahndung ist der Vermisste aus Bernsdorf am Dienstagvormittag gefunden worden. Ein Polizeihubschrauber entdeckte den 82-Jährigen in einem Waldgebiet zwischen Wiednitz und Bernsdorf. Er war verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 82-Jährige aus Bernsdorf verließ sein Wohnumfeld an der Karl-Marx-Straße gegen 17.15 Uhr. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise. Der Vermisste ist vermutlich mit einem blauen Herrenfahrrad unterwegs. Er leidet an Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Er hält sich häufig beim Schmelzteich in Bernsdorf auf.

Von SL