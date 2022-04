Zwei Magnetangler haben in Schleußig für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sie fischten eine Panzerfaust aus dem Wasser.

Magnetangler ziehen Panzerfaust aus der Elster in Schleußig

